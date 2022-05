On line il secondo sondaggio nel sito www.democraticipercastelbuono.it 

7 Giorni fa, in occasione della pubblicazione del sito on line, avevamo lanciato il sondaggio “Secondo te, l’Amministrazione uscente ha governato:”, lasciando la possibilità di indicare un voto da 1 a 5 per un apprezzamento in ordine crescente. Il risultato del sondaggio, alla chiusura del primo round, è una media di votazione di 4,27, segno che quanto realizzato negli ultimi 5 anni dall’Amministrazione è stato mediamente apprezzato.

Oggi è on line un nuovo sondaggio nella sezione del sito “pensiamo insieme”, proseguendo nel solco della consultazione fattiva della cittadinanza, non accontentandoci – pur avendolo fatto recentemente in 5 appuntamenti – del confronto verbale: il tema proposto è quello relativo ai bisogni del paese, e i cittadini hanno la possibilità di scegliere in base alla propria esperienza.

“Castelbuono ha bisogno prima di ogni altra cosa di:”

• parcheggi

• aree pedonali

• giardini pubblici

• locali pubblici per le associazioni

• edilizia residenziale pubblica

• trasporto pubblico nel centro urbano

Naturalmente esprimere la propria opinione è un atto politico e di amore nei confronti della comunità: lo stesso carburante che il nostro Movimento utilizza ogni giorno per la propria attività.

Movimento Democratici per Castelbuono