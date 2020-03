25 marzo 2020: Dantedì, la prima giornata nazionale dedicata al maggior poeta italiano

Il 25 marzo del 1300 ha inizio il viaggio ultraterreno di Dante Alighieri, narrato nell’immortale poema da lui intitolato Commedia. Questa data è stata scelta per celebrare annualmente la giornata nazionale in onore di Dante, anche in vista del prossimo anno, quando, nel 2021, ricorreranno i 700 anni dalla morte.

Per le ragioni che tutti sappiamo, quest’anno le celebrazioni e gli eventi in onore del Sommo poeta non potranno che essere virtuali e, quindi, sperando di poterci presto ritrovare, anche fisicamente, oggi vogliamo invitare tutti a rileggere un canto o almeno dei versi della Divina Commedia, per onorare la memoria del grande genio e padre della lingua italiana, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Vi segnaliamo i siti e gli hashtag dedicati all’evento del Dantedì:

Canale del Mibact su YouTube

#dantedi e #ioleggodante

Sperando di riprendere presto le nostre attività, salutiamo tutti all’insegna della condivisione della lettura e dell’ascolto del capolavoro dantesco.

Il Consiglio di Biblioteca