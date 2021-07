Si terrà il 31 Luglio e 1 Agosto la XV edixione del DiVino Festival Castelbuono

Ancora prigionieri della drammatica emergenza globale, non demordiamo neanche quest’anno e per mantenere vivo il rapporto con il territorio e i nostri wine-lovers ed estimatori, proponiamo anche nel 2021 una edizione ridotta ma densa di contenuti.

Il lavoro delle cantine che esportano il Made in Italy nel mondo non deve fermarsi e quest’anno, malgrado tutto, vogliamo comunque celebrare e rafforzare il legame con la nostra terra resiliente con l’auspicio che si possano creare al più presto le condizioni per il ritorno alla normalità.

Pertanto si ufficializzano le date di questa XV edizione del DiVino Festival Castelbuono: 31 Luglio e 1 Agosto.

Solo due saranno i giorni di eventi legati al mondo dell’enogastronomia con spettacolo serale, che si svolgeranno secondo le restrizioni di legge ed in totale sicurezza.

Come nella passata edizione, NON si terrà il Salone delle Degustazioni al chiostro di San Francesco, e non si terrà neanche il Premio Internazionale Gusto DiVino/Premio Don Mario Fiasconaro per le medesime ed ovvie ragioni.

Si terranno due piccole e curate degustazioni guidate in diversi orari e diversi luoghi, ma per un numero di persone più limitato.

Non mancheranno come d’abitudine un concerto ed uno spettacolo comico di eccezionale livello.

Che dire se non…brindiamo alla “salute” e alla ripresa!

DEGUSTAZIONI

31 LUGLIO

ore 17.00 @ Osteria Kilometro 40

IMPARA,DEGUSTA, DIVERTITI

IRVOS (Istituto regionale Vini e Oli di Sicilia) e DIVINO FESTIVAL:

corso gratuito di avvicinamento al vino a cura dell’Enologo GIANNI GIARDINA delegato Irvos

Info e prenotazioni (sino ad esaurimento posti): 320 033 5237

Un particolare grazie per l’attenzione al presidente e al direttore dell’ente Dott. Di Bella e Dott. Aprile.

1 AGOSTO

ore 17:00 @ Enoteca UVA CLUB

DEGUSTAZIONE dei vini sperimentali del gruppo di ricerca *Sicily – Wine Lab* del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie AgroAlimentari del Dip. SAAF dell’Università di Palermo.

Vini prodotti con lieviti siciliani, da uve Catarratto nella Valle dello Jato, in partnership con l’azienda Di Bella che ospita la cantina sperimentale del gruppo di ricerca.

In compagnia del Prof. Nicola Francesca e dell’enologo Vincenzo Naselli, il pubblico verrà guidato durante l’esperienza sensoriale della degustazione dei vini proposti.

Info e Prenotazione gratuita al numero: 3209538361

SPETTACOLI

31 LUGLIO

ore 22.00 @ Piazza Castello

COCO GULOTTA in OMAGGIO A FRANCO BATTIATO

FISIOGNOMICA, una tribute band di Franco Battiato

Coco Gulotta – voce

Alberto AL Di Rosa – chitarre e voce

Marco D’arpa – basso

Vito Lo Galbo – piano e tastiere

Fabrizio Pezzino – batteria

FiSIOGNOMICA è un progetto musicale nato dalla necessità di omaggiare e reinterpretare lo straordinario repertorio del grande cantautore siciliano da parte dell’attore Coco Gullotta ed i suoi amici musicisti.

1 AGOSTO

ore 22.00 @ Piazza Castello

LEONARDO FIASCHI in MAI STATO IO

il grande comico e performer livornese a Castelbuono direttamente da LE IENE, STRISCIA LA NOTIZIA, DOMENICA IN, TALE E QUALE SHOW, R101 network

Lo spettacolo è il racconto della doppia identità professionale di Leonardo Fiaschi che si modifica, si resetta e si evolve, seguendo percorsi e intuizioni brillanti quanto innovativi. Si mette in scena lo sdoppiamento della personalità di un artista che, se inizialmente vive di rendita grazie alle proprie imitazioni, azzeccate ma ormai sfruttatissime, si ribella a sé stesso con molto coraggio e una buona dose di follia. Smette di essere un distributore automatico a gettone di voci e ovvietà, per sperimentare inediti linguaggi narrativi più coinvolgenti e spiazzanti, attraverso un esilarante conflitto di storie, protagonisti e suoni, interpretati a suo modo. La regia è firmata dal genio di Paolo Migone.