“A conti fatti”. Pubblicata l’autobiografia di Franco Bernabè curata da Giuseppe Oddo

Repubblica di oggi dedica un lungo articolo, a firma di Francesco Bei, all’uscita del “grande romanzo del capitalismo italiano“: l’autobiografia di Franco Bernabè, manager tra i più importanti nella storia recente italiana.

A curare il libro edito da Feltrinelli, dal titolo “A conti fatti“, è il giornalista castelbuonese Giuseppe Oddo, che sul proprio profilo Facebook presenta così il lavoro:

« Due anni fa mi fu offerto dall’autore e da Feltrinelli il compito di curare questa saggio, allora allo stato nascente. Accettai con entusiasmo, anche perché delle vicende di cui scrive Franco Bernabè, in modo particolare di quelle su Eni e Telecom Italia e della trasformazione e della privatizzazione dei grandi enti di Stato, mi ero già occupato ampiamente sia come inviato de “Il Sole 24 Ore” sia come coautore de “Lo Stato parallelo” (2016) e de “L’affare Telecom” (2002). In questi anni di intenso lavoro ho potuto conoscere e studiare da un punto di osservazione privilegiato un passaggio cruciale della nostra storia economico-industriale e dei suoi intrecci con la politica, essenziale per capire il presente e per progettare il futuro.»

In attesa di una presentazione del testo a Castelbuono, ci congratuliamo con l’autore.