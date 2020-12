A Fiasconaro l’oscar per l’innovazione di Angi

Fiasconaro, azienda ambasciatrice dell’eccellenza dolciaria Made in Sicily nel mondo con sede a Castelbuono (PA), ha ricevuto il prestigioso Oscar per l’Innovazione di ANGI, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Un riconoscimento che premia la Visione d’impresa della Famiglia Fiasconaro, da sempre caratterizzata dalla ricerca dell’innovazione in continuità con la tradizione e i valori autentici del suo DNA aziendale: il rispetto della tradizione, il forte legame con il Territorio e la rigorosa artigianalità dei suoi prodotti. E ancora: la valorizzazione delle Persone e della loro Professionalità come vero tratto distintivo del Patrimonio dell’azienda.

Ma non solo: l’Oscar rappresenta un tributo alla capacità dell’azienda di fare rete sul Territorio, promuovendo la crescita delle eccellenze di tutta la filiera distributiva siciliana.

“L’innovazione è il vero motore del successo d’impresa ed è alla base dello scambio intergenerazionale che distingue la nostra famiglia, giunta ormai alla terza generazione di Maestri Pasticceri”, ha commentato con soddisfazione il Maestro Nicola Fiasconaro. “Il nostro è un brand fortemente legato al territorio e alle sue eccellenze, ma con una forte vocazione internazionale che lo rende particolarmente sensibile a intercettare i nuovi trend di mercato, per anticiparli come nuove opportunità di sviluppo”.

Tra i premiati delle scorse edizioni Bebe Vio, il Ministro per l’Innovazione Pisano, il compianto critico d’arte Philippe Daverio, il Viceministro alla Salute Sileri, e molte altre personalità del mondo della Politica, della Cultura, dell’Arte e dello Sport.

***

Sapori, profumi e alchimie della Sicilia sono la suggestiva cornice della storia e della tradizione dell’azienda dolciaria Fiasconaro, nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Oggi l’azienda, giunta alla terza generazione è un’eccellenza del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico. Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità. Il panettone e la colomba Fiasconaro rappresentano il core-business dell’azienda e cresce sempre di più l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici

www.fiasconaro.com

L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, in ognuna delle sue forme. Grazie al supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, dell’Intergruppo Parlamentare Innovazione e al sostegno di importanti esponenti della società civile e della classe dirigente, l’associazione ha gettato solide basi per il perseguimento della sua mission.