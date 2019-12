A Natale la favola Fiasconaro rivive in un podcast

AUGURI HI TECH DALL’AZIENDA DI CASTELBUONO, CHE FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE RACCONTA L’ALCHIMIA DELLE SUE RICETTE

Milano, 19 dicembre 2019 – Quest’anno gli auguri di Natale di Fiasconaro, pluripremiata eccellenza dolciaria di Castelbuono (PA) nel cuore del Parco delle Madonie, saranno nel segno dell’innovazione. Per la prima volta saranno, infatti, i prodotti dell’Azienda a “parlare” e a raccontare la loro storia in un podcast che avrà la voce del noto attore e doppiatore Andrea Piovan, narratore italiano dei documentari BBC.

La Favola Fiasconaro rivivrà attraverso l’emozionante Voice Story Telling dedicato alla rievocazione di ingredienti, valori, e aneddoti che hanno ispirato alcune delle più amate referenze del marchio.

“Abbiamo deciso di scommettere sul podcasting per far rivivere le emozioni e i colori più intensi della nostra storia, in modo innovativo e coinvolgente”, ha spiegato il Maestro Nicola Fiasconaro.

Sarà un racconto ispirato dalla passione per la qualità, che parlerà di sapori antichi e ricordi d’infanzia. Ma soprattutto, di un territorio unico, che ha portato l’azienda di Castelbuono a conquistare anche i mercati internazionali nel segno del Made in Sicily.

“Le vere origini della nostra azienda sono racchiuse in un fiocco di neve. O meglio, in quelle che un tempo venivano definite neviere, le cavità nelle quali la neve veniva conservata e poi utilizzata per la preparazione dei gelati e delle granite Fiasconaro”, prosegue il Maestro Pasticciere. “Altri tempi, senza freezer né comodità tecnologiche, ma con tanta poesia e voglia di fare. La stessa passione che mi ha portato, insieme ai miei fratelli Martino e Fausto, a creare la nostra pasticceria e a dare vita all’azienda Fiasconaro”.

Il podcast della Favola Fiasconaro è disponibile sulla pagina dedicata del sito dell’azienda, all’indirizzo: http://www.fiasconaro.com/favola/

Sapori, profumi e alchimie della Sicilia sono la suggestiva cornice della storia e della tradizione dell’azienda dolciaria Fiasconaro, nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Oggi l’azienda, giunta alla terza generazione è un’eccellenza del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico. Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità. Il panettone e la colomba Fiasconaro rappresentano il core-business dell’azienda e cresce sempre di più l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici.