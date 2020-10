A18 e A20: da domani i lavori di installazione segnaletica per le gallerie

In ordine alla sicurezza nelle gallerie autostradali, inizieranno domani i lavori di installazione di apposita segnaletica lungo la A18 (Messina-Catania) e la A20 (Messina-Palermo).

Per consentire le operazioni, dalle ore 7:00 di domani martedì 20 e sino alle ore 20:00 di sabato 31 ottobre 2020, la circolazione potrebbe subire delle modifiche con parzializzazioni delle carreggiate mediante chiusure alternate della corsie di emergenza, marcia o sorpasso in entrambe le direzioni e relativi svincoli e pertinenze, sia in orari diurni che notturni.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.