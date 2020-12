A20, proroga delle uscite obbligatorie a S. Stefano e Tusa

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato anche la costa tirrenica siciliana negli ultimi giorni, su richiesta dell’impresa Consorzio Stabile Infra.Tech è stato necessario prorogare l’ordinanza di uscita obbligatoria emanata in precedenza da Autostrade Siciliane sulla A20 Messina-Palermo. Pertanto al fine di consentire l’ultimazione dei lavori avviati per la messa in sicurezza del manto stradale al km. 135,500, in prossimità della galleria Piana, sino alle ore 16 di domani (venerdì 11) per chi viaggia in direzione Palermo vigerà ancora l’obbligo di uscita al casello di S. Stefano di Camastra e rientro a quello di Tusa.Chi invece viaggia in direzione Messina dovrà uscire al casello di Tusa e rientrare a quello di S. Stefano di Camastra da lunedì 14 (ore 07.00) a martedì 22 dicembre (ore 20.00).