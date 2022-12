“Abbiamo ancora bisogno di luoghi culturali”? A Spazioscena “talk” con Antonella Agnoli e Roberto Corbia

Oggi abbiamo più che mai bisogno di luoghi accoglienti, per tutti, progettati insieme ai cittadini e alle tante realtà creative del territorio.

Al dibattito saranno presenti la progettista culturale Antonella Agnoli e l’esperto in rigenerazione urbana Roberto Corbia.

ANTONELLA AGNOLI: già assessore alla cultura del Comune di Lecce, ex membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del Mibact, ex componente del Cda dell’Istituzione biblioteche del Comune di Bologna, ex presidente della Fondazione Federiciana di Fano, Membro del Comitato scientifico – Arcipelago Italia, Biennale di Architettura di Venezia 2018.

Attualmente è membro della Fondazione EOS (Edision Orizzonte Sociale), del Cultural Walfare Center. Da anni collabora con studi di architettura e amministrazioni comunali per il ripensamento di luoghi culturali e per la costruzione o ristrutturazione di biblioteche di nuova concezione.

ROBERTO CORBIA: esperto in rigenerazione urbana, pianificazione territoriale, progettazione urbanistica e del paesaggio. Nel 2014 entra a far parte del Gruppo G124, il gruppo di lavoro istituito dal Senatore Architetto Renzo Piano per studiare e sviluppare progetti di rigenerazione urbana nelle periferie Italiane. Dal 2015 al 2018 fa parte del team R&D dello studio Mario Cucinella Architects dove matura un’esperienza multidisciplinare nel campo della progettazione urbana. Dal 2018 al 2019 è partner di MB AA – Atelier di Architettura, fondata dall’Arch. Michele Bondanelli. Dal 2019 lavora per la Fondazione Innovazione Urbana. E’ collaboratore e docente nell’ambito dei temi della pianificazione e progettazione del paesaggio presso il FORMEZ PA, ente di Formazione per le pubbliche amministrazioni.

Vi aspettiamo SABATO 03 DICEMBRE alle ore 18.00

presso l’Associazione Culturale Spazioscena in Via Abruzzo 10 a Castelbuono (PA)

INGRESSO LIBERO con tessera associativa che puoi richiedere gratuitamente tramite questo link: https://bit.ly/3yCDTGS