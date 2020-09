Accademia di Arti Musicali Primo Spazio. Riprendono le lezioni da martedì 15

Da oggi, giorno 15 Settembre 2020 riprendono ufficialmente le attività didattiche di Primo Spazio – Accademia di Arti Musicali. Sarà possibile iscriversi ai corsi di:

propedeutica musicale (dai 3 anni in su)

corsi base di strumento musicale e canto

corsi di preparazione per l’ammissione ai corsi Accademici dei Conservatori di musica di Stato

Anche per quest’anno per i nuovi iscritti le lezioni del mese di Settembre sono totalmente gratuite!Venite a trovarci, promozioni per gli iscritti agli strumenti della famiglia degli ottoni e per le famiglie. Prosegue infatti anche quest’anno il protocollo di intesa con l’Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Castelbuono.

Le attività riprenderanno in piena sicurezza e secondo tutte le direttive relative al distanziamento sociale ed alle norme anti Covid19.

La segreteria riceve tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30 presso la nostra sede di Via M.Raimondi n.1 (in piazzetta).

Per info: +39 347 9528913

https://www.facebook.com/primospaziocastelbuono