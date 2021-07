Ad Ypsigrock arriva “The Sound of This Place”, la residenza artistica internazionale

Anche per questa edizione del festival dell’estate italiana in versione “Tiny but Needed”, in scena a Castelbuono dal 5 all’8 agosto 2021, si conferma quella ricercatezza che da sempre hanno contraddistinto Ypsigrock nel panorama degli eventi estivi in Italia, grazie ad alcuni elementi in grado di rendere il brand sinonimo di originalità e qualità.

L’elemento innovativo di questa edizione sarà il lancio del format “The Sound of This Place”, una residenza artistica internazionale che, dal 26 luglio, nel territorio di Castelbuono, vedrà per 10 giorni alcuni artisti internazionali lavorare insieme per dare vita a un’opera artistica che verrà presentata in prima assoluta durante il festival con un esclusivo show collettivo che coinvolgerà i partecipanti alla residenza artistica. Gli artisti che prenderanno parte alla residenza “The Sound of This Place 2021” saranno: il cantautore americano Alec Ounsworth ovvero Clap Your Hands Say Yeah, la sound designer italiana ma di stanza a Berlino Andrea Noce aka Eva Geist, la musicista e visual artist svizzero-canadese Barbara Lehnoff conosciuta come Camilla Sparksss (già in lineup al festival con un suo set solista), l’architetto tedesco Gustav Düsing e il light designer francese Julien Dufour.

Questo nuovo format di Ypsigrock Festival debutterà nella line up della 24esima edizione del primo boutique festival italiano. Organizzata e prodotta dall’Associazione Culturale Glenn Gould, la residenza artistica “The Sound of This Place 2021” vanta prestigiosi partner culturali internazionali tra cui l’Ambasciata del Canada in Italia (Canada), il Museo Civico di Castelbuono (Italia), l’Accademia Tedesca Villa Massimo di Roma (Germania) e il Goethe-Institut Palermo (Germania).



La direzione artistica inoltre conferma oggi l’ingresso in lineup dei Molchat Doma, band post-punk di stanza a Minsk, in Bielorussa, che si aggiungono ai già annunciati: Ásgeir, Iosonouncane, Dardust, Pongo, Coma, Camilla Sparksss e Kristin Sesselja. Altre band di questa particolare edizione saranno annunciate nelle prossime settimane. Le esibizioni si svolgeranno nel centro storico di Castelbuono, su due degli iconici palchi del festival: l’Ypsi Once Stage di piazza Castello e l’Ypsi & Love Stage, all’interno del Chiostro di San Francesco.



Sulla piattaforma DICE (link d’acquisto: https://ypsi.link/pre-sale21_DICE) continua la vendita dei 4-day pass: 89€ + d.p. Per via delle ridotte capienza delle venue, gli abbonamenti saranno limitati e nominativi e ogni spettatore avrà il posto assegnato.





Gli artisti confermati oggi in line up

Ypsigrock Festival, nell’ultimo decennio, ha fatto della commistione tra le arti uno dei suoi elementi caratteristici e ha favorito e coltivato la pluralità di espressioni artistiche all’interno del festival, nell’ottica di favorire un’offerta culturale poliedrica e sfaccettata. Per questa edizione, su questo fronte, si aggiunge il format “The Sound of This Place”, una residenza artistica internazionale, organizzata e prodotta dall’Associazione Glenn Gould. L’elemento innovativo di questo format è il confronto tra artisti di differente formazione che, ispirati dal territorio castelbuonese, vivranno un’esperienza unica che li porterà a lavorare insieme su un output multidisciplinare che per questa edizione di Ypsigrock darà vita a un’esibizione esclusiva in prima assoluta “The Sound of This Place 2021 – Exclusive Artist Residency Premiere Show” inserita all’interno della programmazione della 24esima edizione del festival. Per dieci giorni, durante la residenza sul territorio, si confronteranno e lavoreranno insieme il cantautore Alec Ounsworth (USA) fondatore e mente del progetto Clap Your Hands Say Yeah, la sound designer e producer italiana di stanza a Berlino Andrea Noce aka Eva Geist (Italia), la musicista e visual artist Barbara Lehnoff aka Camilla Sparksss (Canada/Svizzera), l’architetto di base a Berlino Gustav Düsing (Germania) che, parallelamente alla professione, esplora in maniera sperimentale la traduzione di fenomeni naturali dello spazio in concetti architettonici e il light designer Julien Dufour (Francia).



Ritorneranno in Italia grazie ad Ypsigrock anche i Molchat Doma, la band post-punk di stanza a Minsk, in Bielorussa, fondata nel 2017 e formata da Egor Shkutko (frontman), Roman Komogortsev (chitarra, synth e batteria) e Pavel Kozlov (basso e synth). I Molchat Doma sono riusciti a uscire dai confini del loro Paese e hanno conquistato il pubblico di tutta Europa, e non solo, con le loro sonorità post-punk e synthwave ed un’estetica di chiara matrice post-industriale e sovietica. Con il brano “Sudno (Boris Ryzhy)”, inserito in Etazhi, il loro secondo album pubblicato nel 2018, il trio ha ottenuto il consenso della critica e del pubblico internazionale anche grazie ai numerosi streaming su Spotify e alle condivisioni in numerose stories su Instagram e video su TikTok. Nel 2020 hanno pubblicato Monument, il loro terzo album in studio pubblicato per Sacred Bones.



INFO TICKETS

Tutti gli abbonamenti precedentemente già acquistati per Ypsigrock 2021 (via DICE, Christmas Box e LiveTicket) restano completamente validi per l’edizione “Ypsigrock Festival 2021 Tiny but Needed” in programma dal 5 all’8 agosto 2021.L’intera ticket policy e le istruzioni per gli eventuali rimborsi sono disponibili sul sito ufficiale del festival. I rimborsi totali per gli abbonamenti precedentemente acquistati su DICE e i rimborsi parziali della Christmas Box possono essere richiesti entro e non oltre il 30 giugno 2021.Attualmente non sono previsti biglietti giornalieri, ma solo abbonamenti. Qualora le disposizioni governative che si attendono sui protocolli di fruizione degli eventi di agosto permettessero un ampliamento della capienza autorizzata per le venue del festival, verrà presa in considerazione la possibilità di rendere disponibile anche una quota di biglietti giornalieri.



CAMPING

A causa del perdurare delle conseguenze legate alla pandemia da covid-19, per questa edizione non sarà organizzato e allestito l’Ypsicamping.



