Adescava minori, arrestata coppia di Termini Imerese

Usavano falsi profili social per adescare minorenni. Una coppia di Termini Imerese – 46 anni lei, 42 lui – è stata arrestata dalla polizia postale per violenza sessuale, adescamento di minorenni e divulgazione e detenzione di immagini video dal contenuto pedopornografico. L’inchiesta è coordinata dalla Procura distrettuale di Palermo.

Le indagini erano state avviate dalla postale di Palermo e Catania e dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) dopo il ritrovamento, il 27 agosto, in casa della coppia di ben 100 mila file di immagini e video di pornografia minorile. L’input era venuto dalla polizia postale di Torino.

Gli investigatori hanno successivamente scoperto che l’uomo, dipendente comunale, con la complicità della convivente, adescava giovanissime vittime utilizzando tre profili social falsi: due di ragazzini e l’altro di una blogger molto nota tra i teenagers. In tal modo i minori venivano indotti a compiere e ad assistere ad atti sessuali.

Tra loro anche tre giovanissimi catanesi: due ragazzine di 13 anni e uno di 14. Sentiti dalla polizia postale di Catania con l’assistenza di una psicologa, dopo le prime reticenze hanno raccontato come erano stati coinvolti nel giro.