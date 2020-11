Aggiornamento contagi da Covid-19 a Castelbuono: 34 i positivi al tampone molecolare

Il quotidiano aggiornamento dell’Amministrazione comunale su Facebook ci informa purtroppo dell’ulteriore crescita del contagio tra i castelbuonesi. Sono saliti a 34 infatti i positivi registrati dall’ASP attraverso il tampone molecolare.

Di seguito il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune:

Concittadini dobbiamo fare tutto il possibile per fermare i contagi nella nostra Castelbuono: mascherina e protezione per gli occhi, distanziamento e igiene delle mani.I positivi al tampone molecolare comunicati da ASP PALERMO ma senza aggiornamento generale inviato sono aumentati a 34 unità. Invitiamo i cittadini a osservare molto attentamente le misure di contenimento del contagio da Covid-19 e le direttive del ministero. Rispettiamo le norme anti-Covid e collaboriamo tutti per superare insieme questo difficile momento.