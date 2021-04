Aggiornamento degli albi dei giudici popolari biennio 2022-2023 – Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO



Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise così come modificato dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

che, a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, verranno aggiornati gli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti di Assise d’Appello.

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:

1) I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;

e) licenza di scuola media di secondo grado, o superiore, per i giudici di Corte di Assise di Appello.

2) Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:

a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati a presentare istanza d’iscrizione. Coloro i quali risultassero iscritti, invece, sono invitati ad aggiornare i propri dati relativi al titolo di studio e alla professione entro il 31 luglio 2021.

Le domande d’iscrizione possono essere presentate all’Ufficio protocollo dell’Ente o inviate al seguente indirizzo di posta certificata: comune.castelbuono@pec.it con allegato documento d’identità, in assenza del quale le istanze saranno ritenute irricevibili.

Per il ritiro del modulo di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale tel. 0921 679042 oppure scaricarlo da questa pagina.



IL SINDACO

Mario Cicero

Allegato: domanda giudici popolari