Al Chiostro di San Francesco, incontro con Clementina Cordero di Montezemolo e Francesco Bellina

Venerdì 24 luglio 2020, alle ore 18.30, il Museo Civico di Castelbuono presenta nel Chiostro di San Francesco del Museo Naturalistico F. Minà Palumbo di Castelbuono, l’incontro con Clementina Cordero di Montezemolo, Presidente dell’Associazione “Beyond Lampedusa” e Francesco Bellina, fotografo.

L’incontro fa parte del ciclo di conferenze che il Museo Civico di Castelbuono ha organizzato nell’ambito della mostra Migration, in corso fino al 4 ottobre 2020. Curata da Susanne Anna, Laura Barreca e Raya Zommer-Tal, direttrici rispettivamente dello StadtMuseum di Düsseldorf (Germania), del Museo Civico di Castelbuono (Italia) e del Janco-Dada Museum di Ein Hod (Israele), Migration è un’esposizione itinerante, co-prodotta dai tre musei, tre poli geografici che esprimono tre punti di vista differenti sul tema della migrazione, analizzandone gli elementi e le problematiche secondo prospettive e latitudini diverse, europee e mediterranee. In mostra opere di Oren Fischer, Hadar Mitz, Margherita Moscardini, Edith Oellers, Klaus Richter, Francesco Simeti.

Il ciclo di incontri ha visto come protagonisti giornalisti, attivisti, associazioni, esperti in diritti umanitari e dei rifugiati che direttamente e quotidianamente affrontano la questione migratoria, chiamati a dare testimonianza del loro operato con lo scopo di accrescere conoscenza dei fatti e maturare un rinnovato senso di responsabilità civica, con atteggiamento propositivo.

L’Associazione Beyond Lampedusa è la Onlus fondata da Clementina Cordero di Montezemolo nel 2017 per accompagnare l’integrazione dei minori stranieri che arrivano in Italia soli e per dare una risposta concreta alle criticità del sistema di accoglienza dei migranti, in particolare per quanto riguarda l’inclusione nella comunità, la presa in carico psicologica, i processi di orientamento e l’inclusione lavorativa.

Il fotografo Francesco Bellina si occupa di temi che riguardano i migranti, dalla mafia nigeriana a Palermo allo sfruttamento dei migranti nelle campagne. Parte del suo lavoro è stato pubblicato su importanti media internazionali come The Guardian, Al Jazeera, Paris Match, Le Monde, Internazionale, Washington Post. Da oltre due anni collabora con Save the Children e l’associazione Zen Insieme per tenere corsi di fotografia per bambini nel quartiere Zen di Palermo.

Castelbuono, luglio 2020

INFO INCONTRO:

Incontro con Clementina Cordero Di Montezemolo e Francesco Bellina

Luogo: Chiostro di San Francesco – Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo

Orario: venerdì 24 luglio 2020, ore 18.30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Informazioni: info@museocivico.eu – 0921-677126



INFO MOSTRA

MOSTRA: Migration. Oren Fischer, Hadar Mitz, Margherita Moscardini, Edith Oellers, Klaus Richter, Francesco Simeti, a cura di Susanne Anna, Laura Barreca e Raya Zommer-Tal.

SEDE: Museo Civico di Castelbuono, Piazza Castello – Castelbuono (PA)

APERTURA AL PUBBLICO: 15 dicembre 2019 – 4 ottobre 2020

INFORMAZIONI: tel. +39 0921 671211 | www.museocivico.eu | info@museocivico.eu

ORARIO: MARTEDI-DOMENICA: ore 10-13.15 | ore 14.45-18.00 – Ultimo ingresso 15 minuti prima dell’orario di chiusura.

BIGLIETTO: intero € 5,00; ridotto € 3,00; ridotto € 2.00 residenti e nati a Castelbuono, altre convenzioni; gratuito per bambini fino a 7 anni d’età, portatori di handicap con accompagnatore, docenti e guide turistiche che accompagnano gruppi, studenti delle Facoltà di Arte e Architettura, membri ICOM, giornalisti accreditati.