Al liceo scientifico “Failla Tedaldi” la giornata contro la violenza sulle donne, organizzata dagli studenti

La sensibilizzazione su tematiche importanti è stata da sempre di fondamentale importanza per il nostro istituto “Luigi Failla Tedaldi”.

Quest’anno, grazie alla possibilità di “fare un passo indietro” rispetto alle restrizioni causate dalla pandemia, possiamo impegnarci in modo completo per l’organizzazione della giornata del 25 novembre, riconosciuta a livello mondiale come la Giornata contro la violenza sulle donne.

Gli alunni, il corpo docente e, in primo luogo, il Dirigente Scolastico, prof. Francesca Barberi, hanno mostrato grande disponibilità affinché giornate e tematiche come questa riescano, in un certo qual modo, a mobilitare e responsabilizzare tutti.

L’impegno dei ragazzi è stato decisamente notevole: ogni classe, infatti, ha realizzato un cartellone fissato successivamente negli spazi all’interno dell’Istituto, a testimoniare che di fronte alla violenza non bisogna tacere ma è necessaria una forte presa di posizione.

Durante la giornata del 25 novembre, inoltre, noi ragazzi dedicheremo del tempo alla tematica leggendo poesie, estratti di giornali o libri, intonando canzoni e melodie che permetteranno, nuovamente e finalmente, la nostra amata partecipazione collettiva.

I rappresentanti d’Istituto

Francesco Lo Bianco

Francesco Madonia