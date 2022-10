Al Museo Civico di Castelbuono ingresso gratuito pomeridiano in occasione della Giornata del Contemporaneo

8 ottobre 2022 ore 15.15 – 18.45

Il Museo Civico di Castelbuono conferma la propria adesione alla Giornata del Contemporaneo, che si terrà sabato 8 ottobre 2022. La Giornata del Contemporaneo è la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Nella sua diciottesima edizione l’evento nazionale torna a ottobre, in presenza, con l’obiettivo di raccontare la rinata vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese, dopo le restrizioni dovute a due anni di pandemia. La manifestazione avrà come filo conduttore il tema dell’ecologia, connesso a quello della sostenibilità: “urgenze globali che ci mettono di fronte alla necessità di ripensare il sistema dell’arte contemporanea tramite una rinnovata consapevolezza e una più diffusa sensibilità”.



Il Museo Civico aderisce alla rassegna aprendo gratuitamente al pubblico le Sale espositive del Castello dei Ventimiglia e la visita alla mostra “Il taglio l’innesto, il castello”, degli artisti Mangano & van Rooy, progetto vincitore del bando PAC-Piano per l’Arte Contemporanea 2020 – Linea committenza, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e a cura di Valentina Bruschi.