Al Parco delle Rimembranze parte un nuovo percorso workout

L’Amministrazione Comunale è lieta di comunicare che il pomeriggio di venerdì 31 luglio verrà inaugurato un impianto dedicato alla ginnastica a corpo libero presso il Parco delle Rimembranze.

Un nuovo punto di riferimento per i ragazzi, e non solo, del bel paese delle Madonie, ove praticare il calisthenics, grazie al prezioso e

generoso contributo di UniCredit ed il coordinamento di Vivi Sano Onlus, associazione che opera sul territorio regionale per la promozione dei corretti stili di vita anche attraverso la strutturazione di luoghi ove praticare attività ludico-sportiva.

Giorno 30 Luglio dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso la Sala delle Capriate nel complesso della Badia si terrà la formazione teorica con

gli esperti di Vivi Sano.

Giorno 1 Agosto dalle ore 9,00 alle ore 11,00 direttamente al Parco delle Rimembranze si terrà la formazione pratica.

Unico requisito avere un’età minima di 14 anni.

Per partecipare alla formazione, teorica e pratica, sul corretto uso delle attrezzature e dei programmi di allenamento specifici adatti a

principianti e ad esperti, è necessario contattare il numero 334 8703074 o inviare una mail a info@vivisano.org entro il 29 Luglio.