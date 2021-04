Al via i lavori per la realizzazione del parco giochi

Come già in precedenza comunicato, il Comune di Castelbuono si è posizionato al terzo posto nella graduatoria per la “creazione di parchi gioco inclusivi” approvata con DDG n. 1755 del 21/12/2020 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali, ottenendo un contributo pari ad € 37.894,87.

Le successive linee guida regionali del 28/12/200 prevedevano la conclusione delle procedure per realizzazione del parco gioco inclusivo entro 6 mesi dal decreto di finanziamento.

Con Determina n. 367 del 18/03/2021 si è proceduto con RdO sul MEPA ad affidare la fornitura di attrezzature ludiche per il parco giochi inclusivo da creare al parco delle rimembranze.

Proprio oggi, in prossimità della consegna dei nuovi giochi, sono iniziati i lavori per la loro idonea collocazione, per la quale si è deciso di modificare l’attuale sistemazione dei giochi già presenti in modo da uniformare e qualificare l’intera area a beneficio dei piccoli fruitori!

Questo ulteriore progetto dimostra ancora l’attenzione dell’Amministrazione Comunale per i piccoli e i soggetti più fragili e conferma l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini donando un parco giochi inclusivo, dove gli spazi, gli arredi e l’ambiente salubre permette contestualmente momenti di gioia, ricreativi, di relax, di fitness, di teatro, di musica e soprattutto di socializzazione, quest’ultima compromessa da più di un anno di restrizioni.

Stiamo lavorando quindi per dotare Castelbuono di un vero e proprio parco giochi inclusivo, commenta l’assessore Anna Lisa Cusimano, ed un vero e proprio parco per riappropriarci di uno spazio verde di Vita, dove speriamo presto di poter programmare ed avviare numerose attività!