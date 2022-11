Al via il quarto meeting del progetto Erasmus + M.E.S.I. dell’Istituto comprensivo “F. Minà Palumbo” di Castelbuono

Dal 6 al 13 novembre p.v. si svolgerà in Turchia, presso la ÖZEL ANTALYA AKANT OKULLARI di Antalya, la quarta mobilità relativa al progetto Erasmus + M.E.S.I. (Music: an escape from the social issues) di cui l’Istituto comprensivo “F. Minà Palumbo” di Castelbuono è la scuola coordinatrice. Questa attività permetterà ad un gruppo di quattro ragazzi, Francesca, Irene, Veronica e Lucio di fare esperienze di culture, lingue e sistemi scolastici diversi insieme ai coetanei della scuola ospitante e a quelli provenienti da Spagna, Croazia, Slovacchia e Portogallo. Il gruppo di alunni verrà accompagnato da tre insegnanti della scuola che li guideranno per tutta la durata dell’attività, sia nei lavori propedeutici all’incontro che in quelli che si svolgeranno durante la mobilità. Per lo step specifico che riguarda “Music in sports Drug and alchol addiction” i nostri alunni hanno realizzato, con l’aiuto dei compagni di classe e degli insegnanti dei vari consigli di classe, un video e un decalogo in cui mettono in evidenza come gli abusi e le dipendenze possono essere superati con una sana attività sportiva; inoltre hanno adattato il testo di un inno sportivo al tema della mobilità, cercando di dare messaggi positivi per una vita vissuta insieme agli altri nello sport e non nella solitudine di una dipendenza.

Un grazie particolare al coordinatore e ideatore del progetto professore Angelo Casablanca, e alla Dirigente scolastica, prof.ssa Francesca Barberi, che crede nel valore formativo degli scambi culturali.

L’Istituto comprensivo “F. Minà Palumbo” ci piace così, sempre in movimento!

Melina Forti