Altri profughi accolti a Castelbuono

Oggi Castelbuono Solidale accoglierà altri 2 profughi ucraini, mamma e figlio di 14 anni. Parlano italiano ed il ragazzo anche inglese. Saranno alloggiati provvisoriamente in un B&B e da domani assieme all’altra profuga già a Castelbuono.

Alle loro esigenze si farà fronte con la somma raccolta per tale scopo e depositata presso il conto corrente della Pro Loco e con le provviste del Banco Alimentare.

Si è alla ricerca di qualsiasi lavoro che possa consentire alla profuga di mantenersi e di non gravare in toto sulla comunità come da sua esplicita richiesta. Saranno intrapresi gli opportuni contatti con le autorità scolastiche per consentire al ragazzo la frequenza delle lezioni.

Si rivolge quindi un invito a segnalare eventuali opportunità lavorative.