Amichevole Supergiovane – Castellucese. Incasso per aiutare Marianna

Sabato 22 agosto alle 17.30 scenderemo in campo con gli amici della Castellucese per disputare un’amichevole pre-campionato.

La Supergiovane Castelbuono ha sempre pensato di giocare le sue partite anche fuori dal campo. Restituire cioè che i nostri tifosi ed il nostro paese ci dà.

Oggi fra i nostri “paesani” c’è Marianna, una donna, una mamma, una moglie che sta combattendo la sua battaglia per la vita.Il suo compagno Rosario e la sua famiglia hanno avviato una raccolta fondi online per volare in USA e provare il tutto per tutto.

La raccolta fondi in questi giorni è ripresa perché le cure che servono sono più costose ed in molti stanno continuando a donare.

Noi vogliamo stare a fianco di Marianna, di Rosario e dei loro due bimbi e fare la nostra parte.L’amichevole di sabato sarà la nostra piccola testimonianza.Chi verrà potrà donare liberamente all’ingresso e contribuire a sostenere la battaglia per la vita di Marianna.

Ci vediamo sabato. Forza Castelbuono, Forza Marianna!ps. per chi volesse contribuire donando online può farlo qui https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-marianna