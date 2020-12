Amici del Museo Civico. Auguri e prossime attività

Gli Amici del Museo Civico di Castelbuono sono lieti di augurare liete Feste a tutti Voi.

Quest’anno così particolare, speriamo possa concludersi intimamente, nella speranza di lasciare posto al Nuovo, alla Serenità, alla Salute, alla Meraviglia.

Riscopriamo il valore del Bello che ci attornia e diamo importanza a ciascun istante che ci è concesso e che contribuisce a scrivere la nostra storia.

Ed è proprio per capire insieme come poter fermare il tempo con la forza delle immagini e delle parole, e come tutti i linguaggi dell’Arte possono, così, dialogare tra loro, che Vi vogliamo fare una sorpresa che vuole essere anche un Dono per questo Natale.

Inizieremo il nuovo anno con un’attività originale e innovativa che speriamo Vi sia gradita.

Intanto, non prendete impegni per Domenica 3 gennaio alle h.18.00.

Inizieremo un cammino alla scoperta della filosofia, delle suggestioni, della poesia.

Inizia il ciclo di video-conversazioni “Haiku: il valore di un istante”.

Restiamo connessi, nei prossimi giorni info e dettagli.

Auguri!

Il Consiglio Direttivo