Amici del Museo Civico. “Dal Centro Civico al Museo Civico e al Museo Naturalistico”

Gli “Amici del Museo Civico di Castelbuono”, di concerto con l’Amministrazione Comunale di Castelbuono, sono lieti di promuovere la riflessione collettiva sul tema “Dal Centro Civico al Museo Civico e al Museo Naturalistico”.

L’evento si svolgerà lunedì 23 dicembre alle h. 16.30, presso la Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia, messa a disposizione dal Museo Civico.

Obiettivo fondamentale dell’iniziativa sarà quello di portare a conoscenza dei soci e della cittadinanza tutta l’excursus storico che ha segnato il passaggio da un’unica istituzione culturale a due realtà istituzionali distinte ma entrambe di pregio: il Museo Civico e il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”.

Le due istituzioni museali nella loro diversità risultano essere complementari e dotate di pari dignità, custodi di testimonianze raccolte con dedizione e conservate gelosamente per preservarle dall’oblio e dal trascorrere del tempo. Collezioni diversissime ma uniche nel loro genere che restituiscono alla comunità un sapere ricco che si proietta verso uno stimolante avvenire che sa guardare lontano, forte del suo passato.

“L’ auspicio condiviso – sostiene Luciana Cusimano, Presidente dell’ Ass. “Amici del Museo Civico di Castelbuono” – è quello di stimolare la conoscenza e la curiosità verso ciò che caratterizza il patrimonio culturale materiale e immateriale di cui la nostra comunità può sentirsi fiera. Un omaggio a chi, col suo nobile e prezioso operato, ha contribuito nei decenni a fare arrivare tutto questo a noi e ai posteri, ma anche un dono verso le nuove generazioni, affinché sappiano e conoscano ciò di cui saranno chiamate ad essere custodi negli anni a venire.”

Si alterneranno interventi e testimonianze ad opera di personalità che hanno contribuito alla gestione e alla valorizzazione di questo patrimonio. Da chi ha contribuito materialmente alla creazione del Centro Civico, dopo annoso ma costruttivo dibattito, fino a chi si è avvicendato nella guida delle due istituzioni, dagli inizi ad oggi.

Una cavalcata attraverso il tempo e la nostra storia per esaltare il ruolo della Memoria e contribuire a renderla celebre e duratura.

Un appuntamento fortemente sentito e voluto che è anche un dono, dunque. Per sintetizzare diverse esperienze e proiettarsi verso il nuovo, con l’augurio di una costante crescita per le istituzioni culturali che contribuiscono a rendere grande Castelbuono.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Mario Cicero, Sindaco del Comune di Castelbuono

Il dibattito culturale sul Centro Civico

Mario Lupo

Testimonianze ed esperienze dal Museo Civico

Enzo Sottile, Michele Spallino, Marinella Bonomo, Marienza Puccia

Testimonianze ed esperienze dal Museo Naturalistico

Nunzio Marsiglia, Francesco Maria Raimondo, Francesco Toscano

Saluti finali

Luciana Cusimano

Vi aspettiamo numerosi!

Per info e dettagli consultare la Pagina FB “Amici del Museo Civico di Castelbuono”

L’ Ass. “Amici del Museo Civico di Castelbuono”