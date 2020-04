Amici del Museo Civico di Castelbuono. “Auguri per il Centenario dell’acquisto del Castello” [VIDEO]

Un paese, coeso e unito, si riconosce come comunità soprattutto nei momenti di difficoltà.

Cent’anni fa, come oggi.

Il “nostro” Castello è scrigno di tesori, Memoria,Tradizioni e Identità.

In occasione del Centenario dell’acquisto del Castello da parte dei castelbuonesi, gli Amici del Museo Civico di Castelbuono sono lieti di omaggiare tutti i castelbuonesi.

Auguri a tutti. Vicini e lontani. Uniti coi cuori nel “bene comune”!

Il video-tributo:

“Festeggeremo cent’anni ch’è nostro…”

Versi di Cinzia Pitingaro

Riprese aeree e montaggio Robert Goodman Photo&Video – Bonomo Studio-LaB