Amministrative Pollina. Nunzio Castiglia raccoglie il testimone da Magda Culotta e si candida a Sindaco

È Nunzio Castiglia il candidato sindaco di Pollina alle prossime amministrative del 4 ottobre 2020.

La coalizione della lista civica Democrazia Progresso e Libertà lo ha investito ieri sera alla fine di un confronto sereno e pieno di spunti per il futuro amministrativo del borgo Madonita.

“Sono lusingato – dichiara il candidato in pectore – della fiducia piena accordatami dal gruppo Democrazia Progresso e Libertà con il quale ho sperimentato un quinquennio amministrativo unico e meraviglioso rivestendo il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. Nello stesso tempo – aggiunge – so di assumere un impegno di grande responsabilità ma lo faccio con molto entusiasmo. I dieci anni di amministrazione di Magda Culotta hanno condotto il paese magistralmente verso obiettivi di respiro internazionale caratterizzandosi per il continuo e costante servizio nei confronti della gente e il rispetto della legalita e la trasparenza degli iter amministrativi”.

Nunzio Castiglia è geologo, docente di matematica e scienze e vanta una lunga esperienza amministrativa e politica.

La sua candidatura è la rappresentazione di un progetto politico che vuole “continuare a cambiare”, cambiamento iniziato proprio 10 anni fa dal Sindaco Magda Culotta e dalla compagine politica che oggi sostiene la candidatura di Nunzio Castiglia.

Parte da oggi quindi la campagna elettorale che vedrà impegnati tutti i sostenitori in un dialogo costante con la comunità al fine di costruire un programma condiviso con i cittadini.

“Sin da adesso – conclude l’attuale Presidente del Consiglio Comunale – per chi ha avuto modo di conoscermi sa che il mio impegno sarà caratterizzato nel segno della continuità ma anche dell’innovazione. Voglio servire al meglio i cittadini del nostro meraviglioso territorio con serietà, professionalità ed onestà”.

Ci auguriamo che in queste settimane ci sia un confronto aperto sui temi e che nessuno inciampi in polemiche sterili che a nulla servono.

Il futuro della nostra comunità è nelle nostre mani, insieme possiamo metterci progetti, idee e sopratutto entusiasmo.