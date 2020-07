Amministrazione comunale. “Dov’eravamo il 19 luglio 1992?”

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale vuole ricordare insieme a tutta la cittadinanza di Castelbuono quegli uomini e quelle donne che hanno dato la propria vita per la legalità e in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio.

Invece della retorica commemorativa che non lascia segni tangibili, chiediamo a tutti coloro che credono nella civiltà come bene comune – «senza scorte, fanfare, sciabole, titoli e cravatte» – di scrivere un commento a questo post (che trovate sulla pagina del comune di Castelbuono o sul link allegato) descrivendo, ciascuno, il proprio 19 luglio 1992.

Partecipare alla memoria è scrivere il futuro, ed invitiamo in modo particolare le nostre generazioni più giovani, non ancora nate a quella data, di lasciare un segno scritto e la testimonianza dei ricordi dei propri familiari più anziani.

Amministrazione Comunale

