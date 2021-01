Andrea Prestianni nuovo assessore al Bilancio. Democratici p.C.: “Nuova con-Giunta”

La nuova è che abbiamo un nuovo Assessore al bilancio. A voler guardare alle nostre spalle, l’assessorato al bilancio del Comune di Castelbuono ha visto avvicendarsi diverse personalità nella giunta di governo. Dal primogenito Luca Carrozza, che ha dovuto fare l’amara scelta di abbandonare l’incarico amministrativo perché chiamato a ruoli professionali di valore ed impegno troppo grandi per essere conciliabili, al secondo genito Sandro Bonomo, ottimo sprinter che ha coadiuvato l’Amministrazione nelle acque agitate della pandemia fino allo sfinimento e quindi all’abbandono. E come in tutte le famiglie numerose, l’ultimo genito, oltre a godere delle attenzioni di tutta la famiglia (politica), è anche quello che ne assorbe maggiormente le energie. Arriviamo così al nostro terzo Assessore al bilancio: Andrea Prestianni, già Capogruppo del Movimento Democratici per Castelbuono al Consiglio Comunale di cui non è il consigliere più giovane per soli 5 mesi. E a dispetto di alcune insinuazioni su un blog locale, il consigliere più “dissonante” dal punto di vista politico, perché cresciuto, ancora più giovane, nelle fila della sinistra a sinistra della sinistra.

La scelta, ampiamente discussa e analizzata dal Movimento, è stata ispirata dalla necessità di un profilo non soltanto altamente professionale (l’Assessore Prestianni è laureato in Scienze dell’Amministrazione, Organizzazione e Consulenza del Lavoro), ma anche di comprovata dinamicità e disponibilità per affrontare le imminenti e numerose sfide che vedono l’Amministrazione impegnata con oltre 11 milioni di finanziamenti già ricevuti e numerosi altri progetti in cantiere. Auguri Assessore.

Movimento Democratici per Castelbuono