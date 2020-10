“Animalia”. Domenica 18 al Museo Naturalistico incontro sul tema degli animali

“Il maiale è un animale che si nutre prevalentemente di radici, proprio perché il suo grugno è naturalmente conformato per questo tipo di attività. […] Vogliono pascolare, del resto, con altri esemplari della stessa età. Il maiale, comunque, si batte anche con il lupo.“ Aristotele, libro Storia degli animali.

Conosciamo davvero gli animali? Chi lo sa che il primo a scrutarne la natura in modo scientifico fu Aritstotele che anche Linneo prese ad esempio? E che cosa sono i “cani di bancata”? Le galline ,sono così sciocche come recita l’immaginario collettivo? Il cane poi, fedele amico dell’uomo che posto ha avuto nell’arte e nella letteratura?

L’Accademia dei Curiosi, in collaborazione con il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, promuove un incontro sul tema degli animali, un po’ per educare, un po’ per divulgare, un po’ perché crede che solo dalla conoscenza degli stessi possa scaturire un modo civile di accostarsi a tutti questi straordinari esseri viventi. E il modo migliore qual è se non quello della Curiosità? Cari Curiosi, saprete di fatti davvero straordinari e curiosissimi! Un incontro che si accosta all’ecofilia, amore cioè per la natura, che spesso maltrattata, è sempre fonte non solo di vita, ma anche di conoscenza vera.

Ne discuteranno domenica 18 ottobre alle 17.00 nella Sala conferenze del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, Angelo Cucco, Francesca La Sorte, Francesco Toscano e Sergio Marino. E Francesca Cicero cosa farà? ….lo saprete domenica.

N.B. E’ obbligatorio l’uso della mascherina.

Fatevi avanti Curiosi