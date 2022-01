Anna Maria Cangelosi è la candidata Sindaco proposta dalla Costituente per la Castelbuono di domani 

L’Assemblea della Costituente per la Castelbuono di domani ha individuato in Anna Maria Cangelosi la candidata a Sindaco che rappresenta la sintesi migliore dell’idea fondante del gruppo: il lavoro di squadra come forza trainante e il singolo come garante. Con questa proposta la Costituente vuole rifondare l’idea di amministrazione: basandola su una squadra di governo composta da figure di spessore, competenti e autorevoli, supportate a loro volta da staff di collaboratori ufficialmente individuati.

Insieme a tante persone che vogliono un rinnovamento reale del paese, Anna Maria Cangelosi ha contribuito a fondare la Costituente per la Castelbuono di domani di cui, da un anno, è una dei Portavoce. È stata scelta dall’assemblea per la sua coerenza e la tenacia, per la disponibilità ad apprendere e documentarsi prima di decidere e a confrontarsi con i migliori modelli organizzativi ed amministrativi oggi in campo, per la sua capacità di far fronte a qualsiasi argomentazione o contraddittorio, mantenendo il dialogo sempre sul piano della dialettica politica e del rispetto reciproco. Le sue caratteristiche di figura libera, indipendente ed autorevole sono ritenute indispensabili per la gestione amministrativa locale ma anche per il diritto e il dovere che il nostro Comune ha di presentarsi nei consessi sovracomunali rappresentato da una figura pubblica che possa assicurargli il ruolo e la dignità che gli competono.

La Costituente per la Castelbuono di domani propone ed offre questa candidatura a tutti i cittadini che credono possibile il cambiamento, perché in grado di assicurare priorità assoluta ai bisogni delle persone.

La Costituente propone ed offre questa candidatura a tutte le forze e i gruppi politici che vogliono condividerne il progetto politico e amministrativo, con la lealtà di non aver mai posto veti e di essere stata, ed essere sempre, aperta al confronto, di essere arrivata puntuale a tutti gli appuntamenti a cui è stata chiamata nei tavoli politici e programmatici, avendo al contempo la consapevolezza di dovere affrontare una campagna elettorale che, preannunciandosi dura e senza quartiere, richiederà la massima compattezza di tutte le forze politiche alternative e dei singoli cittadini che vogliono adoperarsi e battersi per la rinascita del nostro paese.

Per Castelbuono.

La Costituente per la Castelbuono di domani