Anna Spallina, la prima donna castelbuonese a diventare ufficiale dei carabinieri

Il primo ufficiale donna dell’Arma dei carabinieri proveniente da Castelbuono è Anna Spallina, la quale ha deciso di intraprendere la carriera militare entrando nella Benemerita col grado di tenente.

Laureata a pieni voti in Scienze e tecnologie delle produzioni animali alla facoltà di Medicina Veterinaria di Milano nel 2017, ha vinto il concorso per ufficiali carabinieri del ruolo forestale nel 2021 ed ha iniziato il corso di formazione presso la Scuola Ufficiali a Roma ad ottobre 2021, da tenente.

Questo percorso avrà la durata di due anni, al termine dei quali (luglio 2023) sarà impiegata in uno dei reparti del Comando Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei carabinieri.

Una figlia d’arte, dunque, dato che il padre Pietro, alla cui memoria è molto legata, è stato commissario superiore forestale, arrivando a coprire il ruolo di comandante del Distaccamento di Castelbuono.