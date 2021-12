Annullamento concerti natalizi al Museo Civico di Castelbuono

A seguito dell’incremento dei contagi da Coronavirus, il Museo Civico di Castelbuono ha annullato i concerti programmati per le festività natalizie 2021. I concerti organizzati dalla Consulta Giovanile e il concerto per pianforte e clarinetto di Anna Maria Morici e Enzo Toscano sono posticipati a data da destinarsi, e quando l’ergenza sanitaria lo consentirà.E’ stato comunque deciso che la rappresentazione “Quannu Diu s’avia a ncarnari”, realizzata dal gruppo musicale “A Nova Orquestra”, si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa sui canali social del Museo Civico in data da comunicare.

Si comunica inoltre che il Consiglio dei Ministri ha dato nuove disposizioni in vista delle festività per contrastare il dilagare del Coronavirus. Torna l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, e l’obbligo della FFP2 per i luoghi al chiuso, e a partire dal 30 dicembre 2021 per accedere ai musei è obbligatorio essere vaccinati con doppia dose.

Laura Barreca,Direttrice del Museo Civico di Castelbuono