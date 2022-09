[Dalla pagina Facebook del Comune di Castelbuono]

L’intera comunità di Castelbuono si stringe nel dolore per l’immane tragedia che ha spezzato la vita di un nostro giovane concittadino.

Tutti gli spettacoli in onore del S.S. Crocifisso programmati per oggi e domani in piazza Minà Palumbo sono rinviati a data destinarsi.

L’Amministrazione comunale