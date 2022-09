Aperte le iscrizioni al Gruppo Scout 2022/2023

Con la fine dell’estate e lo svolgimento dei campi, volgiamo il nostro sguardo al nuovo anno scout in avvio col prossimo autunno.

Sono aperte le adesioni al gruppo Scout AGESCI Castelbuono 1 per ragazze e ragazzi dai 10 anni in su. Attraverso la fantasia, il gioco, l’avventura e la vita all’aria aperta, l’esperienza comunitaria e lo sviluppo della dimensione sociale e spirituale, lo scautismo risponde alle tante e autentiche domande dei giovani sulla vita e sul crescere in essa.

Vi aspettiamo ragazzi e genitori domenica 2 ottobre 2022 dalle ore 18.00 presso la sede Scout in via Sant’Agostino 22.

Info:

Alberto 379 1278669

Giuseppe 329 4482780

Valentina 320 0945447

Rita 350 5349500

Buona Caccia e Buona Strada