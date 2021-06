Aperte le iscrizioni per il Centro Estivo della Salti Matti

Da domani 7 giugno partono le iscrizioni per il nuovo fantastico Centro Estivo della Salti Matti, animazione con il mitico Mago Magnum. Vi aspettiamo dentro il cine astra in via Cavour dentro il nostro amatissimo paese, con tante attività sia al chiuso che all’aperto. Tutto in piena sicurezza covid. Quest’anno vi presentiamo:Un centro estivo da oscar con tantissime sorprese per tutti… Vi ricordo che le iscrizioni sono sempre a numero chiuso.



Per maggiori dettagli vi consiglio di chiamare il 3209114972 il vostro Mago Magnum.



Ps. Lo staff Salti Matti è pronto per accogliervi bambini per farvi trascorrere un estate davvero da Oscar….



Un abbraccio Magnum stiamo tornando…



Dal 21 giugno 2021 …