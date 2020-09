Ci siamo, cari genitori, sta per arrivare il CENTRO GIOCO EDUCATIVO della “Salti Matti” presso la nostra sala in c/da Panarello. Uno spazio rivolto principalmente ai bambini dai 12 mesi in su, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Uno spazio ricco di giochi, animazione, letture, giochi sui gonfiabili e tanto altro.

Offriremo altri servizi in base alle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni contattatemi al 3209114972