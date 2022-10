ARTISTI A CORTE: mostra mercato d’arte a Castelbuono

Nell’ambito della manifestazione Funghi Fest, in programma nel fine settimana, si terrà la mostra mercato d’arte ARITISTI A CORTE, organizzata e promossa dall’associazione artistica culturale “Pittamu”. L’evento avrà luogo domenica 23 Ottobre p.v. dalle 09.00 alle 18.00, in viale Castello – Belvedere, a Castelbuono.

I visitatori avranno modo di ammirare le opere esposte di 14 artisti e al tempo stesso di assistere alla loro realizzazione sul posto. ARTISTI A CORTE vuole essere un modo per riportare l’arte “pura” in mezzo alla gente. Quell’arte che non ha bisogno di essere spiegata e che, senza intermediazione, riesce ad emozionare e coinvolgere.

Acquarelli, dipinti, disegni, sculture su libri, gioielli artistici, il tutto in un connubio di sensazioni che renderanno magica e surreale l’atmosfera, proprio nei pressi dell’antico e suggestivo castello della famiglia Ventimiglia, simbolo indiscusso della cittadina castelbuonese, punto di riferimento artistico e culturale per tutto il comprensorio madonita.