Artribune. Il Museo Civico Castelbuono si sposta sul web

Pubblichiamo qui di seguito un articolo che Artribune dedica al Museo Civico Castelbuono, all’interno di una guida dedicata ai Musei italiani che si stanno reinventando online per rispondere all’emergenza Covid-19.

Qui un link con le attività del Museo Civico Castelbuono.

Il Museo Civico di Castelbuono resta attivo e si sposta sul web, ideando e condividendo attività attraverso i social. Diverse le iniziative come quella di Stefania Cordone dei laboratori didattici, oppure ricordare le tradizioni religiose attraverso le storie e i racconti di Angelo Cucco. C’è spazio anche per gli approfondimenti sulle opere d’arte della collezione permanente del museo, sotto la guida di Valentina Bruschi, nonché i particolari del progetto “L’Asta del 1920” a cura di Maria Rosa Sossai, che celebra i 100 anni dall’acquisto del Castello di Ventimiglia da parte della comunità cittadina di Castelbuono. Tantissimi i video fruibili sui canali Facebook e Instagram, come l’ultimo che fa riferimento alla Pasqua, a cura di Stefania Cordone, responsabile dell’area didattica del museo.