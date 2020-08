ASP. COVID–19: al via lo screening per il personale scolastico di Palermo e provincia

PALERMO 27 AGOSTO 2020 – L’Asp di Palermo ha avviato lo screening per la prevenzione del contagio dal COVID-19 rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali. L’iniziativa rientra nell’ambito delle procedure adottate dal Ministero della Salute e dall’Assessorato regionale alla Salute in vista del nuovo anno scolastico.

L’esame viene effettuato attraverso test sierologico rapido “pungi dito” e l’adesione è su base volontaria. Il personale docente ed ATA che vorrà aderire alla campagna di screening potrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale che effettuerà il test (fornito dall’Asp) comunicando tempestivamente il risultato. In caso di esito positivo verrà immediatamente contattato il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp per il riscontro attraverso tampone rinofaringeo. Per tutto il tempo di attesa del tampone, la persona dovrà rimanere in isolamento fiduciario.

Nel caso in cui il Medico di Medicina Generale non aderisca o l’utente non abbia il Medico di Base, sarà il personale dell’Asp ad effettuare il test sierologico.

Per il Distretto 42 di Palermo (città di Palermo, Villabate, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Monreale, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, Lampedusa ed Ustica) bisognerà inviare una mail (con oggetto “TEST SCUOLE”) all’indirizzo di posta elettronica dipprevenzione@aspppalermo.org indicando, oltre al nominativo, anche un riferimento telefonico ed il PTA di appartenenza (Biondo, Guadagna, Enrico Albanese, Casa del Sole o “Palermo Centro”). In risposta verranno fornite le indicazioni su luogo e data di esecuzione del test.

Medesima modalità è adottata anche per la provincia con richiesta da inoltrare, in base alla propria residenza o domicilio, all’Unità Operativa distrettuale di prevenzione di appartenenza: