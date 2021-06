Assemblea del Movimento Democratici per Castelbuono

Care/i Amiche/ci,

è giunto il momento di fare un bilancio politico degli anni di amministrazione a Castelbuono del Movimento Democratici per Castelbuono. Di questi 4 anni, quasi 2 li stiamo vivendo in condizioni assolutamente straordinarie a causa di una emergenza sanitaria che ci propone svariati interrogativi ed enormi responsabilità, ponendo in primissimo piano non solo i temi della salute, ma soprattutto la gestione delle risorse e la tenuta dello stato sociale. Come sempre accade, in questo tempo emergenziale sono diventate più evidenti le disfunzioni del sistema sanitario, l’importanza della cura dell’ambiente, il ruolo della solidarietà, le fragilità personali, le strategie di sopravvivenza e mai come oggi le scelte politiche e amministrative, come quelle personali, devono saper guardare lontano, oltre la trincea della pandemia. Molto del futuro dei nostri figli dipenderà dal Recovery Plan e siamo chiamati a progettare come immaginiamo quel futuro, costruendo sinergie e sogni ancor più di quanto non sia stato fino ad oggi il nostro operare. Inoltre pensiamo sia importante verificare una prospettiva più ampia invitando alla nostra Assemblea le Liste Civiche dei Comuni delle Madonie, e cogliere l’occasione per affermare la centralità del Movimento non solo a livello locale, ma come sempre guardando all’intero territorio che ci circonda e oltre.

Per questo è indispensabile confrontarci in una Assemblea “congressuale”, domenica 6 GIUGNO dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 in poi, con il seguente ordine del giorno:

Apertura dell’Assemblea

Relazione introduttiva, Mario Cicero, Coordinatore del Movimento Democratici per Castelbuono

Gandolfo Librizzi (sindaco di Polizzi Generosa): beni comuni

Marcello Catanzaro (sindaco di Isnello): Parco delle Madonie

Giuseppe Minutilla (sindaco di San Mauro Castelverde): SNAI

Dibattito

Chiusura dei lavori, Mauro Piscitello, Presidente del ConsiglioComunale

Ore 13.00: Pausa pranzo

Ore 16.00: Ripresa dei lavori

Apertura dei lavori, Lucia Sapuppo, Capogruppo del Movimento Democratici per Castelbuono nel Consiglio Comunale

Giandomenico Lo Pizzo (assess. Lavori pubblici e Urbanistica Comune di Gangi): Madonie entità culturale

Luigi Iuppa (sindaco di Geraci): unione politica e sociale del nostro comprensorio

Dibattito

Rinnovo organi dirigenti del Movimento (votazione)

Intervento del nuovo Presidente del Movimento

Chiusura dei lavori, Mario Cicero, Coordinatore del MovimentoDemocratici per Castelbuono

L’assemblea si svolgerà, nel rispetto delle norme anti-covid19, presso l’anfiteatro del parco delle rimembranze.

Il Coordinatoredel MovimentoDemocratici per Castelbuono

Mario Cicero