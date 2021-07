Assemblea dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo giovedì 8 luglio a Castelbuono

Domani pomeriggio alle 18:30 a Castelbuono presso il Parco delle Rimembranze si svolgerà una assemblea pubblica dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo.

L’occasione dell’incontro è rappresentata dalla volontà del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, Ing. Vincenzo Di Dio, (unitamente all’intero Consiglio) di relazionare con i colleghi ingegneri in assemblea pubblica: sarà un’occasione di confronto tra gli iscritti sui temi relativi allo svolgimento della professione, in continua evoluzione nel tempo. La presenza dell’intera struttura dirigente dell’Ordine nel nostro comprensorio, in modo particolare a Castelbuono, rappresenta un evento straordinario e speriamo non unico di sensibilità ed attenzione verso le tematiche specifiche dei nostri territori, a volte troppo lontane dalle seppur complesse dinamiche del nostro capoluogo. Numerose le adesioni da tutta la provincia.