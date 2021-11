Associazione pittamu: un natale all’insegna della solidarietà

Sono tre le iniziative portate avanti per queste festività natalizie dall’associazione Pittamu di Castelbuono e tutte all’insegna della solidarietà.

“In un tempo in cui si pensa molto a sé stessi e ci si dimentica degli altri, ecco che la nostra associazione, ci dice il presidente Francesco Licciardi, vuole sensibilizzare la gente a pensare a chi ha più bisogno”.

La prima iniziativa è IO COME TE, raccolta di giocattoli nuovi e usati in ottimo stato, da donare ai bimbi meno fortunati della comunità castelbuonese.

La seconda iniziativa è rivolta sempre ai più piccoli. L’associazione sta infatti contribuendo, anche quest’anno alla vendita delle CIOCCO-LATTE dell’ASTLI che si occupa di bambini malati di leucemia e tumori dell’infanzia.

Infine dal 18 al 24 dicembre, presso l’ex ufficio turistico del comune di Castelbuono, in via Umberto I, Francesco Licciardi, Valeria Cordone, Marianna Di Pasquale e Angela Battaglia metteranno in vendita alcune loro creazioni e parte del ricavato sarà devoluto all’AIRC, associazione per la ricerca sul cancro, per un NATALE A BRACCIA APERTE.

Tutti i dettagli sulle locandine