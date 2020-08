“Assolta”. Il cortometraggio di Gianluca Bonomo sul Santo Rosario

Segnaliamo con grande piacere il breve e delizioso corto girato e diretto da Gianluca Bonomo a Castelbuono.

Sotto la descrizione del video (tradotta dall’originale in inglese che potete trovare al seguente link).

Anziane donne Siciliane che si incontrano per recitare il Santo Rosario. Questo piccolo corto invita l’osservatore a immergersi in scene fatte di gesti e suoni quasi intimi, e scoprire in essi l’intensità di un rito – la recita del Rosario – antico e affascinante, sopravvissuto generazione dopo generazione fino ai giorni nostri.

Filmed and directed by Gianluca Bonomo

Shot on Panasonic EVA 1 with Canon EF 24-105 lens

Praying ladies:

Vincenza Conoscenti

Annamaria Alessandro

Concetta Prestianni

Maria Antista

Anna Piro

Praying girl:

Vittoria Ciglino

Production assistant:

Valeria Mogavero