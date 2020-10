Attivato il “Trasporto sociale”

Vista la Delibera di G.M. n° 161 del 05/12/2018, di adesione “Progetto di Mobilità Garantita” che ha permesso grazie alla sponsorizzazione di diverse ditte locali l’acquisizione in comodato biennale di un autoveicolo di marca FIAT mod. DOBLO’, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 04 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 01 sedie a rotelle, l’Amministrazione incrementa le prestazioni ed i servizi sociali attivando il Trasporto Sociale. […]