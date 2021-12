Aula consiliare, da Venerdì 17 dicembre verranno esposte le foto dei sindaci dal 1946 ad oggi

Il futuro di una comunità si costruisce anche attraverso la consapevolezza di avere radici forti ed agganciate al passato.

L’attuale Amministrazione comunale ha cercato negli anni di mantenere viva la memoria della nostra storia con piccoli ma significativi gesti (titolazione di strade, sale conferenze, sale riunioni, scuole, ecc..), individuando o creando degli spazi con l’obiettivo di ricostruire la memoria della nostra comunità.

Il Mu.Vi., gestito dal Centropolis, sicuramente è il più importante spazio virtuale utile a conservare e ricostruire i ricordi e la memoria del nostro paese e delle sue diverse sfaccettature, fatti, paesaggi, persone, momenti storici, sociali e culturali.

Per rafforzare questo percorso con delibera n. 189 del 17/11/2021 la Giunta comunale ha individuato degli spazi in alcuni locali dei palazzi pubblici in cui allocare cimeli, insegne e foto a testimonianza di personalità che con il loro impegno e la loro attività hanno segnato la vita politica, culturale, sociale ed economica del paese. Tutto ciò con l’obiettivo di permettere a chi vive la nostra comunità di fare memoria e di guardare al futuro con la consapevolezza che le nostre radici sono piantate in un terreno fertile che fa di Castelbuono una comunità laboriosa, operosa e dinamica.

In questo percorso a tappe che stiamo portando avanti Venerdì 17 Dicembre 2021, alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”, in Via S. Anna verranno affisse le foto dei Sindaci che si sono succeduti dal 1946 ad oggi.

Seguirà un dibattito sulla storia politica e amministrativa dal dopoguerra ad oggi, nel corso del quale interverranno Il Presidente del Consiglio Mauro Piscitello che farà una breve introduzione e presiederà il dibattito, la Prof.ssa Rosanna Cancila, già consigliere comunale, il Prof. Giuseppe Spallino, storico e giornalista, il Dott. Rosario Bonomo, ex Segretario comunale già Vicesindaco, che ricostruiranno i momenti più salienti della storia politica amministrativa; concluderà i lavori il Sindaco Mario Cicero.

Viste le recenti disposizioni anti-contagio covid, la cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune di Castelbuono.