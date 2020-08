Autolinee Segesta. Pendolare positivo al covid 19 nei giorni dal 3 all’8 agosto. L’avviso dell’Asp.

Pendolare positivo al covid 19. L’asp di palermo: “chi ha viaggiato negli stessi orari, contatti il dipartimento di prevenzione”

L’invito e’ rivolto ai residenti a palermo e provincia

In riferimento alla notizia relativa ad un pendolare sulla tratta trapani-palermo delle autolinee Segesta, riscontrato positivo al test per covid 19, l’azienda sanitaria provinciale del capoluogo invita i viaggiatori residenti a Palermo e provincia che hanno usufruito della tratta Trapani-Palermo delle ore 5:40 e della tratta Palermo-Trapani delle ore 15:30, nei giorni dal 3 all’8 agosto 2020, ad informare il proprio medico curante e a contattare via e-mail il Dipartimento di Prevenzione, all’indirizzo dipprevenzione@asppalermo.org.

L’invito è finalizzato a consentire le valutazioni di sanità pubblica di competenza dell’asp del capoluogo. (nr)