Avvisi pubblici relativi al progetto “Inclusione sociale” e Servizio Assistenza Domiciliare per anziani

In esecuzione delle Determine Dirigenziali n. 179 e n.180 del 08/10/20 di approvazione degli avvisi pubblici distrettuali relativi a

seguenti progetti del Piano di Zona L.328/00:

• “Inclusione Sociale” che prevede la concessione di complessive n°60 Borse Lavoro per il Distretto, suddivise in n°15 unità per

ogni trimestre, a favore di soggetti considerati a rischio di esclusione sociale ed in carico ai servizi sociali comunali e/o sanitari specialistici e del Ministero di Giustizia

• “servizi assistenziali domiciliari ed attività di socializzazione a favore degli anziani ultrasessantacinquenni” destinato a persone

anziane residenti nei comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario n.33

Si invitano i cittadini interessati a presentare l’istanza entro Venerdì 23 Ottobre

L’Assessore

Anna Lisa Cusimano

AVVISO PUBBLICO INCLUSIONE 2020 COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO Nº33

ISTANZA INCLUSIONE SOCIALE

AVVISO SAD SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI DOMICILIARE COMUNI DEL DISTRETTO

ISTANZA AZIONE SAD COMUNI DEL DISTRETTO