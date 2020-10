Si comunica che da Lunedì 5 Ottobre sarà riattivato lo Scuolabus per i bambini della Scuola dell’Infanzia.

In rispetto delle norme anticovid il servizio sarà effettuato in modo distinto per i bambini del plesso S.Lucia e del plesso di via Mazzini.

Ricordando che i minori sotto ai 6 anni di età non sono tenuti ad indossare le mascherine, si raccomanda ai genitori di indossarle ed evitare assembramenti alle fermate.