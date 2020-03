Avviso. Attività (Alimentari-Farmacie-Panifici-Macellerie) che svolgono servizio a domicilio

[LISTA IN AGGIORNAMENTO]

Al fine di contenere e contrastare l’emergenza e il diffondersi del virus COVID-19, limitando le uscite se non per casi strettamente necessari, si trasmette l’elenco delle attività commerciali e i relativi numeri di telefono che aderiscono al servizio a domicilio.

(Lista in continuo aggiornamento)

PANIFICI:

– Panificio Marannano 0921671560

– Panificio Tumminello 0921671132

– Panificio Guarcello 0921 671571

– Panificio Pina Forti 0921672534

– Panificio Gentile 0921671520

ALIMENTARI E BIBITE

– Al Mulino 0921671531

– Mio Mercato 0921992850

– Briciola 0921673966

– Fruttissima Schicchi 3295354568

– Forti Elena Alimentari 0921676594

– Minimarket 0921673690

– Puccia Domenico (via Spallino) 3397355549

– Alimentari Prestianni

(Piazza F. Minà Palumbo) 0921443690

(Via Maurolico) 0921446617

(Via Geraci) 0921673321

– Garofalo Alimentari 3791042991

– Scancarello Alimentari 3204556481

– Palumbo Bibite 0921676760

MACELLERIE

– Macelleria Gentile 0921446407

– Macelleria Cusimano 0921673699

– Macelleria Cusimano Alessandro 0921676376

– Macelleria Battaglia Giuseppe 0921671303 3285505110

FARMACIE

– Farmacia Mitra 0921671811

– Farmacia S.Anna 0921671122

– Farmacia Sottile 0921671223

PARAFARMACIA

– Guardì 0921672254

LIBRERIE

-Barreca 3312921131

Agricoltura Biologica

Bergi (Miele-ortaggi-verdure)

0921672045