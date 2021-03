Avviso chiusura temporanea sportello pagamenti

Si informa la cittadinanza che lo sportello pagamenti del Comune resterà chiuso da martedì 23 a giovedì 25 marzo. Sono attivi presso la Casa Comunale lo sportello prenotazione vaccino Covid–19 e il ricevimento straordinario IMU-TASI e TARI, e per tali ragioni si è ritenuto opportuno sospendere lo sportello pagamenti al fine di evitare assembramenti nel rispetto delle misure anti contagio da Covid-19. I pagamenti urgenti potranno essere effettuati presso:

– Tesoreria Banca San Giuseppe;

– Ufficio Postale;

– Tabaccheria che effettuano servizi on line.

Si ringrazia la cittadinanza per la gentile collaborazione